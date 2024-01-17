Doğru Parti Rize İl Başkanı'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya üzerinden eleştiren Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Doğru Parti Rize İl Başkanı'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza verildi

Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba'ya geçen yıl yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Kaba’ya 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

SÖZLERİNİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hapis cezası 17 bin 900 TL para cezasına çevrilen Serkan Kaba'nın sabıka kaydının olmaması nedeniyle cezası, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildi.

Kaba, mahkemede verdiği ifadesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmediğini ve sözlerinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde olduğunu belirtti.

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