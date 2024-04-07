Seçim sonuçlarına çoklu itiraz: Diyarbakır’da mazbata teslim süreci uzadı

Diyarbakır’da AKP, DEM Parti'nin kazandığı Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sonuçlarına, DEM Parti'nin ise şehirde AKP’nin kazandığı 4 ilçenin sonuçlarına itiraz etmesi nedeniyle seçilen başkanlara mazbata verilmesi süreci ertelendi.

Son Güncelleme:
Seçim sonuçlarına çoklu itiraz: Diyarbakır’da mazbata teslim süreci uzadı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Diyarbakır’da kazanan adaylar henüz mazbata alamadı.

AKP, DEM Parti'nin kazandığı Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçenin, DEM Parti ise AKP’nin kazandığı 4 ilçenin sonuçlarına itiraz etti.

İTARAZLAR YARIN KARARA BAĞLANACAK

DEM Parti ve AKP’nin 2 Nisan'da seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları itiraz Diyarbakır İl Seçim Kurulu’nca yarın karara bağlanması bekleniyor.

Yerel seçimlerde DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur, Kayapınar, Bağlar, Lice, Kulp, Çınar, Dicle, Hani, Ergani, Dicle, Silvan ve Kocaköy ilçelerini, AKP ise Hazro, Çermik, Çüngüş ve Eğil ilçelerini kazandı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Diyarbakır AKP DEM Parti
Son Güncelleme:
AKP'nin kaybettiği belediyelerde 'koltuk değişimi' öncesi usulsüzlük iddiaları AKP'nin kaybettiği belediyelerde 'koltuk değişimi' öncesi usulsüzlük iddiaları
Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik
İYİ Parti'de kurultay öncesi kulis: 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler
Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: Ödemeler yarın hesaplarda olacak Ödemeler yarın hesaplarda olacak
Kütahya'da yeniden sayım, sonucu değiştirmedi: CHP yine birinci parti çıktı Kütahya'da yeniden sayım, sonucu değiştirmedi
İYİ Parti'de kurultay öncesi kulis: 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler
Burkina Faso vatandaşı, Silivri'de kaçak çiftlik inşa etti Burkina Faso vatandaşı, Silivri'de kaçak çiftlik inşa etti
Sultangazi'de olaylı gece: Gece bekçileri ve esnaf arasında kavga Gece bekçileri ve esnaf arasında kavga