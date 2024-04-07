Seçim sonuçlarına çoklu itiraz: Diyarbakır’da mazbata teslim süreci uzadı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Diyarbakır’da kazanan adaylar henüz mazbata alamadı.

AKP, DEM Parti'nin kazandığı Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçenin, DEM Parti ise AKP’nin kazandığı 4 ilçenin sonuçlarına itiraz etti.

İTARAZLAR YARIN KARARA BAĞLANACAK

DEM Parti ve AKP’nin 2 Nisan'da seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları itiraz Diyarbakır İl Seçim Kurulu’nca yarın karara bağlanması bekleniyor.

Yerel seçimlerde DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur, Kayapınar, Bağlar, Lice, Kulp, Çınar, Dicle, Hani, Ergani, Dicle, Silvan ve Kocaköy ilçelerini, AKP ise Hazro, Çermik, Çüngüş ve Eğil ilçelerini kazandı.

Kaynak: ANKA