Diyarbakır'da dans etkinliğine saldıran gericilere HÜDA PAR'lı vekil sahip çıktı

Diyarbakır'da 7 yıldır faaliyet yürüten bir dans okulu, Kayapınar ilçesindeki Tema Parkı’ıda dün "Caz Pikniği" düzenledi. Piknikte sergilenen dans gösterisi sırasında bir grup, tekbir getirerek gruba saldırdı. Olayda iki kişi yaralandı. Dans gösterisine yapılan tekbirli saldırı büyük tepki çekti.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla, saldırıyı kınadı. Platformdan yapılan açıklamada, “Kollektif olarak toplanma özgürlüğü çerçevesinde, etkinlik alanı olarak kullanılan mekana bir grubun gelerek, giyim tarzı, etkinliğin niteliği gibi gerekçelerle parkta bulunanlara yönelik fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmasını asla kabul etmiyoruz. Birçok medeniyete ev sahibi yapmış, farklı kültürlere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip toplulukların bir arada yaşadığı ve yarattığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağız. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak demokratik bir hak olan toplanma özgürlüğü bağlamında kollektif ve barışçıl nitelikte gerçekleşen etkinliğe yönelik fiziki ve sözlü saldırıyı en sert şekilde kınıyor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin tespit edilerek cezalandırılmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.” denildi.

🔴Diyarbakır’da dans eden guruba ‘Allah-u Ekber’ diyerek saldırdılar



📍Diyarbakır’da özel bir dans okulunun açık alanda düzenlemek istediği dans gösterisine katılanlar, tekbir getiren bir gurubun saldırısına uğradı.



📍Haber: https://t.co/SJc2d3bk5U pic.twitter.com/Mmm6kNIOx1 — Ekspres Haber (@ekspreshaber_) June 9, 2024

HÜDA PAR'LI DİNÇ, DANS EDENLERİ HEDEF ALDI, SALDIRGANLARI SAVUNDU

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, gericilerin saldırısını savundu. "Sapkınlığa hayır" görseli paylaşan Dinç, dans etkinliği için 'toplumun değer yargılarını hedef alarak teşhircilik yapılması halkımızı rahatsız etmiştir" dedi. Dinç'in dans edenleri hedef aldığı paylaşımı şöyle:

Diyarbakır’da kamuya açık olan bir alanda sözde "dans etkinliği" adı altında, toplumun değer yargılarının hedef alınarak teşhircilik yapılması halkımızı rahatsız etmiş ve tepkisini çekmiştir.

Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır’da halka açık alanlarda, Kürt halkının örf ve adetlerine uygun olmayan, değerlerimizden uzaklaştıran, neslimizi ifsat eden bu asimilasyon projelerine karşı yetkililer gereken hukukî tedbirleri almalıdır.

Camiye yakın yerlerde, çocuklarımızın oyun oynadığı alanlarda gençliği hedef alarak ifsat çalışmaları yapanlar ve bunun arkasında duranlar her kim ise haklarında derhal yasal işlem başlatılmalıdır.

Gizli eller tarafından toplumumuz ifsat edilmek istenmektedir. Ancak bilinmelidir ki halkımız kendi medeniyet değerlerinden asla vazgeçmeyecektir.