Diyarbakır’da dans eden gruba tekbir getirerek saldırdılar!

Diyarbakır’da merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park’ta dün akşam saatlerinde özel bir dans okulu, açık alanda dans etkinliği düzenledi.

Guneydoguekspres.com'un haberine göre; dans gösterisinin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, tekbir getirerek dans etkinliğine müdahale etti. Etkinliğe katılanlar alandan ayrılmayınca tekbir getiren grup tarafından saldırıya uğradı. Sandalyelerle yapılan saldırıda iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayanlar şikayetçi oldu.

"HADDİNİZİ BİLİN"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Kaya, "Bu kentte , bu coğrafyada “Hizbullah“ rüyasıyla uyuyup , bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin! Bu halkın evlatlarından, sokaklarından , parklarından uzak durun" dedi.