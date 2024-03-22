Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Paylaşımda, 'Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya'nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin açıklaması şöyle:

“Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz.”

Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

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