Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin soruya katıldığı Sözcü TV yayınında yanıt verdi.

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Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV Özel Röportaj programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

2028'de Aday Olacak Mı?

Mansur Yavaş, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan ve gelecek seçimlerde İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak sorusuna da şöyle yanıt verdi:

'Şu anda bunu konuşmak mümkün değil ama kendi yorumunu yapmış. Onlar cumhurbaşkanlığı düşündüğü için az hizmet etmiş diyorlar. Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım.'

Ekrem İmamoğlu'na Rakip Olacak Mı?

Yavaş, konuşmasının devamında, 'O nedenle rekabet olacak falan diye şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor. Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da.' ifadelerini kullandı.

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