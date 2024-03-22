Dışişleri Bakanı Fidan, korkunç saldırı sonrası Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan, korkunç saldırı sonrası Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'daki Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının ardından Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi görüşmeye ilişkin, "Sayın Bakanımız, Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığımızı belirtmiş, Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir" bilgisini verdi.

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