Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Erdoğan Kürtleri katletti’ diyen İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı, “Erdoğan, Suriye sınırında masum Kürtleri katletti” diyen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz hakkında yaptığı açıklamada “Paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Erdoğan Kürtleri katletti’ diyen İsrailli bakana tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz X hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları yazdı: “Erdoğan İsrail'in tehditlerine karşı Hizbullah'a desteğini açıkladı. Erdoğan, Suriye sınırında masum Kürtleri katleden ve İran'ın emriyle Lübnan'dan saldıran bir terör örgütüne karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkını engellemeye çalışan bir savaş suçlusu.”

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın bu paylaşımı hakkında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, paylaşımın "seviyesiz" olduğu belirtilerek, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceği vurgulanarak, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

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