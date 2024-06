Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Erdoğan Kürtleri katletti’ diyen İsrailli bakana tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz X hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları yazdı: “Erdoğan İsrail'in tehditlerine karşı Hizbullah'a desteğini açıkladı. Erdoğan, Suriye sınırında masum Kürtleri katleden ve İran'ın emriyle Lübnan'dan saldıran bir terör örgütüne karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkını engellemeye çalışan bir savaş suçlusu.”

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.…