Hakan Fidan: Irak-Türkiye arasında 20'den fazla anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde 20 yeni anlaşma imzalanacağını belirtti. Fidan, "Biz Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgemizde önemli bir örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz. Bölgemizin özellikle Irak’ın iç karışıklarla anılmasını istemiyoruz. Onun için ekonomik kalkınmanın, siyasal istikrarın esas olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Ayrıca Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk ile bir araya gelerek, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapacağı Irak ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

20'den Fazla Anlaşma İmzalanacak

Fidan, Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin özetle şunları söyled:

''Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak.

Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20’den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatları tamamlamış durumdayız. Seyahat iki ayaklı olacak, Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat’ta Cumhurbaşkanımız hükümet başkanı ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak. Kendisi ayrıca Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Irak, büyük potansiyeli ve imkanlara sahip olmasına rağmen temel hizmetlerin halka ulaştırılması konusunda büyük sıkıntılar yaşamakta. Mevcut hükümetin farkındalık geliştirdiğini görüyoruz. Hep beraber neler yapabiliriz, daha iyi bir sulama sistemi nasıl kurulabilir, enerji konuları nasıl hayata geçirilebilir; bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği verme konusunda bir kararlılığımız var. Bakanlığımız düzeyinde, iş adamları düzeyinde çeşitli temaslar devam ediyor. Artık Cumhurbaşkanımızın Irak’a ziyareti, orada bir stratejik çerçeve anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık kalınmış durumda.

'Biz Irak-Türkiye İlişkilerinin Bölgemizde Önemli Bir Örneklik Teşkil Edeceğine İnanıyoruz'

Çok alanda aynı anda nasıl iş birliği yürütülebilir? Bu iki ülke ilişkisi açısından önemli bir yol haritası teşkil edecek. İki ülke arasındaki ilişkilerde kalıcı faydaları ortaya koymak arzusundayız. Bölgemizin özellikle Irak’ın iç karışıklarla anılmasını istemiyoruz. Onun için ekonomik kalkınmanın siyasal istikrarın esas olmasını temenni ediyoruz. Bunun alt başlıkları arasında terörle mücadele bulunmakta. Terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir, Bağdat hükümeti ile yoğun görüşmeler içerisindeyiz. Biz Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgemizde önemli bir örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın önem verdiği Kalkınma Yolu projesinin hayata geçmesi durumunda Irak halkı ve bölge halkları için önemli bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bölge çatışmalarla, istikrarsızlıklarla değil kalkınma ile refah ile kültür ile sanatla gündeme gelmeli. Bunun için çabalarımız artırıyoruz.

'Gazze Meselesi de Ele Alınacak'

Gazze meselesi de ele alınacak. Bağdat hükümeti ile Gazze konusunda aynı hassasiyetlerimizi paylaşıyoruz. Uluslararası sistem de verdiğimiz sese destek veriyor, bu da önemli bir konu. Cumhurbaşkanımızın Erbil ziyareti esnasında da bölgesel yönetim yetkilileri ile bir araya gelerek kendilerine verdiğimiz destek aramızdaki ilişkinin artırılması, Irak iç istikrarının sağlanmasında kendilerine düşen birtakım rollerin hatırlatılması konusunda da kendileri eminim vizyonlarını paylaşacaktır.''