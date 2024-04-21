CHP'nin iktidar yolundaki adımları: CHP Belediyecilik Çalıştayı tamamlandı

CHP'nin yerel seçimlerden yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olarak çıkması, partinin "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"nın ikinci gün programının tamamlanmasıyla sona erdi.

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CHP'nin iktidar yolundaki adımları: CHP Belediyecilik Çalıştayı tamamlandı

CHP'nin yerel seçimlerde yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olmasının ardından düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı" programı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Programın ikinci gününde, seçilen ve göreve devam eden 408 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, belediye başkanları deneyimlerini paylaştı ve gelecek dönem için stratejiler belirlendi. Özel'in yaklaşık 1.5 saat süren kapanış konuşmasının ardından program tamamlandı.

'Hedef 2028, Tüm Gücümüzle Çalışacağız'

Çalıştayın kinci gününde; belediye başkanlarına popülizmden uzak olmaları çağrısı yapıldı. Belediye başkanlarının genel siyasete karışmamaları ve kapsayıcı olmaları istendi. Hata yapmadan iktidara gitmenin yolunun diğer belediye başkanlarıyla koordineli çalışmak olduğu vurgusu yapıldı. Çalıştayın bugünkü mesajı da “Hedef 2028, tüm gücümüzle çalışacağız” oldu.

CHP lideri Özel, “Bu bir zafer değil sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirecek olan sizlersiniz. Belediye başkanları herkese eşit mesafede olursa kampanya sürecinde söylediklerimiz hayata geçmiş olur. Asıl mücadele tüm toplumu kapsayacak işler yaparak hem kente hem vatandaşlara hizmet vermek” dedi.

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