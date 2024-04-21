Dem Parti, kayyımdan devralmıştı: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde tüm harcama işlemleri durduruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde tüm harcama işlemleri durduruldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı ve kayyımdan devralınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde, ödeme, ihale, alım-satım gibi çeşitli işlemlerin yapılması ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

8 yıl süreyle kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük, ödeme, ihale, alım-satım işlemleriyle ilgili belediye bünyesindeki kuruluşlara yazı gönderdi. Yazıda, şöyle dendi:

“31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminin ardından belediyemizin başkanlık seçiminde birinci olup 08/04/2024 tarihi itibariyle görev mazbatamı ilgili seçim kurulunda alıp belediye başkanlığı görevini icra etmeye başladım. Göreve başlama tarihinden itibaren belediyenin tüm birimlerinde, bağlı idari müdürlükler ve tüm şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama, alım-satım vb. tüm iş ve işlemler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.”



Kaynak: ANKA