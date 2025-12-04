Dilovası’ndaki Facia Meclis Gündeminde! 'Denetim Zafiyeti Aydınlatılsın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım 2025’te meydana gelen ve 3’ü çocuk işçi olmak üzere 7 çalışanın yaşamını yitirdiği patlamayı Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Emre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi verdi.

Bilirkişi raporlarında işyerinin kaçak ve ruhsatsız bir binada faaliyet gösterdiği, üretimde yanıcı–patlayıcı kimyasallar kullanıldığı ve 13 çalışandan 12’sinin sigortasız olduğu tespit edilmişti. Patlamada yaşamını yitiren işçiler arasında 3 çocuğun bulunması ise Türkiye’de çocuk işçiliği sorununun ne kadar büyüdüğünü gündeme taşıdı.

İş yerinin kaçak olduğu ve sigortasız işçi çalıştırdığı yönündeki şikâyetlerin olaydan yaklaşık bir yıl önce CİMER üzerinden Bakanlığa ve SGK’ya iletilmesine rağmen tesisin faaliyetlerinin durdurulmadığı belirten Emre, SGK müfettişleri, sigortasız çalışan 12 işçinin sigorta girişlerinin patlama günü sisteme işlendiğini aktardı.

Bilirkişi raporunda işveren “asli kusurlu”, Dilovası Belediyesi ise “tali kusurlu” bulunduğunu ifade etti.

‘KAYIT DIŞI ÇALIŞMA VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SİSTEMATİK SORUN’

CHP’li Emre, olayın yalnızca bir iş kazası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’de giderek büyüyen kayıt dışı istihdam, çocuk işçiliği ve göçmen işçi sömürüsü sorunlarına dikkat çekti.

Emre, denetim yükümlülükleri bulunan kamu kurumlarının sorumluluğunun şeffaf biçimde ortaya konmasının zorunlu olduğunu belirtti.

BAKAN IŞIKHAN’A SORULAR

Milletvekili Zeynel Emre’nin soru önergesinde yer alan ve yanıtlanması istenen sorular şöyle:

1. Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait işyerinin kaçak olduğu ve sigortasız, çocuk işçi çalıştırıldığı yönündeki şikâyetlerin olaydan yaklaşık bir yıl önce CİMER aracılığıyla Bakanlığınıza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletildiği iddiası doğru mudur; doğru ise bu başvurular hangi tarihlerde Bakanlığınıza ve SGK’ya ulaşmış ve bu başvurular üzerine işyerinde ne tür işlem ve/veya denetimler yapılmıştır?

2. Bilirkişi raporunda işyerinin kaçak ve ruhsatsız bir yapıda faaliyet gösterdiği, 13 çalışandan 12’sinin sigortasız olduğu, patlamada üçü çocuk olmak üzere yedi işçinin hayatını kaybettiği ve yanıcı–patlayıcı kimyasallar kullanılan yüksek riskli bir üretim yapıldığı açıkça tespit edilmişken; bu işyerinin patlama tarihine kadar Bakanlığınız ve SGK tarafından herhangi bir etkin iş sağlığı ve güvenliği denetimine veya kayıt dışı istihdam incelemesine tabi tutulmamasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün “olayın meydana gelişine etki edecek nitelikte kusur veya ihmalinin bulunmadığı” yönündeki bilirkişi değerlendirmesini nasıl açıklamaktasınız; Bakanlığınız bu değerlendirmeye katılmakta mıdır?

3. SGK müfettişlerince, Ravive Kozmetik işyerinde fiilen çalıştığı anlaşılan ve daha önce sigortalı bildirimi yapılmamış 12 işçinin sigorta başlangıçlarının patlamanın yaşandığı 8 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sisteme işlendiği belirtilmektedir. Bu uygulamanın dayandığı mevzuat hükümleri nelerdir, bu işçilerin fiilen çalıştıkları önceki dönemler için geriye dönük hizmet sürelerinin ve prim borçlarının tespiti amacıyla hangi işlemler yürütülmektedir?

4. Söz konusu işyerinde tespit edilen kayıt dışı istihdam, çocuk işçilik ve iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri ortaya çıkan bulgularla bağlantılı olarak, Bakanlığınız ve SGK personeli hakkında herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

5. SGK istatistiklerinin yalnızca kayıtlı işçileri kapsadığı; buna karşın ülkemizde kayıt dışı istihdam oranının hâlen yüksek olduğu, çok sayıda çocuk işçinin ve göçmen/mülteci işçinin fiilen çalıştığı, iş kazalarında yaşamını yitirenlerin bir kısmının “kayıtsız”, “göçmen/mülteci” ya da “bilinmiyor” sınıfında yer aldığı, özellikle Suriye’deki savaş sonrası ülkemize gelen mültecilerle bu tablonun ağırlaştığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede;

a. Son on yıl içinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçiler içinde kayıt dışı çalışanların, çocuk işçilerin ve göçmen/mülteci işçilerin sayısı ve toplam içindeki oranı yıllara göre nedir?

b. Kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu işçiler ile çocuk işçilerin iş kazası istatistiklerine eksiksiz ve şeffaf şekilde yansıtılmasını sağlamak için Bakanlığınız ve SGK bünyesinde hangi veri izleme, denetim ve yaptırım mekanizmaları uygulanmaktadır? Dilovası’ndaki patlama sonrasında bu mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik somut hangi adımlar atılmıştır?

