Dikkat çeken kulis: Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışındaki asıl hedef, Terörle Mücadele Yasası ve AYM kanununda değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni anayasaya ile ilgili yaptığı çıkışıyla siyaseti hareketlendirmişti.

Erdoğan, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu söyleyip yeni bir anayasada kararlı olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapılırken anayasayı yeniden yazma teklifimiz yine muhalefetin uzlaşmaz tavrı sebebiyle maalesef hayata geçemedi. Yine de milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük. Milletimizi hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık."

AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca 50+1'i tartışmaya açarak, “Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘en fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır” ifadelerini kullanmıştı.

İktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 50+1 çıkışına, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz" yanıtını vermişti.

'ASIL HEDEF ANAYASA MAHKEMESİ'NDE VE TERÖRLE MÜCADELE YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Erdoğan'ın yeni anayasa ve 50+1 çıkışına karşılık, asıl amacının ne olduğuna dair kulis bilgilerini paylaştı.

Zeyrek yazısında, Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi ve Terörle Mücadele Yasası'nda (TMY) bazı değişiklikler yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Deniz Zeyrek şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında Can Atalay kararı üzerinden yaşanan krizin çözümü için yapılmak istenen düzenlemeleri çok konuşacağız. AKP, bu amaçla bazı yasal değişiklikler planlamış. Öncelikle Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 3. ve 4. maddeleri değiştirilmek isteniyor. Amaçlanan şey ise söz konusu maddelerin AYM içtihatları çerçevesinde Anayasa'nın 14. maddesiyle uyumlu hale getirilmesi. AYM kararlarında ‘14. maddede tanımlanan suçlar açık yazılmamış’ yorumunu yapıyordu. Plana göre TMY'de Anayasa'nın 14. maddesinde belirtilen suçlar daha açık bir şekilde yazılacak. İkinci önemli değişiklik ise (AYM Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki) 6216 sayılı Kanun'da yapılacak. Söz konusu kanunun 66. maddesi mahkeme kararlarının bağlayıcılığını düzenliyor ve geçmişten kaldığı için Bireysel Başvuru Hakkı kapsamındaki kararlarla ilgili özel bir düzenleme yer almıyor. Yeni düzenlemeyle Bireysel Başvuru konusundaki AYM kararlarının bağlayıcı niteliği değiştirilmek isteniyor."

ANAYASANIN 14. MADDESİ

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Kaynak: Gerçek Gündem