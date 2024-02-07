Dikkat çeken iddia: DEM Parti'nin aday çıkartmayacağı tek il!

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı almasının ardından, aday çıkartmayacağı iddia edilen tek il de ortaya çıktı.

Dikkat çeken iddia: DEM Parti'nin aday çıkartmayacağı tek il!

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde partilerin adayları belli olmaya devam ederken, DEM Parti için ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

Yerel seçimlerde CHP ile olası bir işbirliğini görüşen DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarma kararı almıştı. DEM Parti’de İstanbul adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş olmuştu.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın haberine göre, DEM Parti’nin yalnızca Mersin’de aday çıkarmayacağı iddia edildi.

Haberde üst düzey bir DEM Parti yetkilisinin şu ifadelerine yer verildi:

“İstanbul ve diğer illerde aday çıkarma kararımız CHP ile görüşmelerin olumsuz sürmesinden öte tabanımızın kendi adaylarımızla seçime girmemizi istemesinden kaynaklanıyor. Daha önce yaptığımız halk buluşmalarında da eğilim bu yöndeydi. Şimdi parti kurullarımızda da yaptığımız tartışmalar da ağırlık tüm kentlerde aday çıkarma eğilimde. Ancak Mersin ilinde görüşmelerimiz sürüyor.”

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