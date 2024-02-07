AKP'deki krizin tüm detayları: Urfa'da ciddi tepki var, Bursa mutsuz

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi AKP'nin bazı illerde kriz yaşadığı öğrenildi. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, özellikle Şanlıurfa'nın 'kaynadığını' söyledi.

"AKP'de en çok sıkıntı yaratan kent Şanlıurfa oldu. Partinin Urfa ile sınavı hep başarısızlıkla sonuçlandı" diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Herkes bilir 2009'da da Ahmet Eşref Fakıbaba, aday gösterilmemesini protesto ederek, bağımsız aday olmuş ve seçimi kazanmıştı. Şimdi ikinci bir Fakıbaba vakası yaşanıyor. Kasım Gülpınar'ın aynı şekilde partisine tepki göstererek, Yeniden Refah Partisi'nden aday olmasının sonuçları korkutuyor.

'URFA KAYNIYOR'

Yapılan araştırmalar, Gülpınar'ın seçimi alma olasılığı olduğunu gösterdi. Ayrıca Fakıbaba ve ekibinin de kendisine destek verdiği iddia ediliyor. Bununla da kalmadı, AKP'nin belirlediği adaya Urfa' da ciddi tepki var. Hatta işi ileri götürüp, Kasım Gülpınar'ın bu zayıf adayı telkin ettiği, sonra da partiden ayrıldığı iddia ediliyor."

'BURSA DA MUTSUZ'

Babacan, benzer bir krizin Bursa'da da yaşandığını kaydetti. Belirlenen büyükşehir belediye başkan adayı konusunda tabandan ciddi itirazların geldiğinin konuşulduğunu dile getiren gazeteci, "Bursa İl Başkanı'nın ise hem belirlenen adayla sorunu olduğu hem de kendisinin Osmangazi belediye başkanı yapılmayı beklediği ve hayal kırıklığına uğradığı aktarılıyor" diye yazdı.

Gazete Pencere yazarı, akabinde şunları kaydetti:

'ADAYLAR GECİKTİ'

Aday belirleme sürecindeki gecikme ayrı bir sıkıntı konusu. Partinin Aday Belirleme Üst Kurulu'nun yavaş çalıştığı, gecikmelerin tartışmaları artırdığı, belirlenen bazı adaylarla tabanın uyum sorunu yaşadığı anlatılıyor. Özellikle ilçelerdeki gecikmelerin örgütlerde tepki ve gerilim yarattığı aktarıldı."

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