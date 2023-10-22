Bahçeli Gazze için süre vermişti... MHP'den kritik çağrıyla ilgili açıklama

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalar binlerce insanın ölümüne rağmen devam ediyor. İsrail’e yönelik savaş suçları işlediğine dair olaylar gündeme getirilip tepkiler yükselirken, Batılı devletler, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sundukları desteği devam ettiriyorlar.

Çatışmalar sürerken İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara operasyonu hazırlıklarını tamamladığı açıklandı.

BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarına ilişkin, ateşkes çağrısıyla 24 saat "süre" vermiş, ateşkesin sağlanamaması halinde Türkiye’nin ‘süratle devreye girmesi gerektiğini’ dile getirmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 21, 2023

MHP liderinin kimi çevrelerde "Filistin'e Türk askerinin gönderilmesine dair hazırlık" yorumlarına yol açan bu sözlerinin ardından bugün MHP Genel Merkezi'nden bir açıklama geldi.

HABERTÜRK SUNUCUSU ERSOY’U ARADILAR: BAHÇELİ NEYDEN BAHSETTİ?

Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kendisinin MHP Genel Merkezi’nden arandığını belirtip yapılan açıklamayı şu ifadelerle dile getirdi:

"Dün yayında aktardığım noktalara işaret ederek, Sn. Bahçeli’nin;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kahire’deki önerileri çerçevesinde Türkiye’nin uluslararası toplumla entegre şekilde sorunun çözümü için katkı sunmaya hazır olduğunu (garantörlük), Gazze’de yaşanan sivil katliamların nefsi müdafaa olarak asla değerlendirilemeyeceğini, ABD’nin sorumsuz davranarak ateşe benzinle gittiğini, acilen ateşkes, barış görüşmeleri ve iki devletli çözüm noktasında inisiyatif alınması gerektiğini, Sn. Cumhurbaşkanı’nın bu yöndeki çabalarının da kuvvetle desteklendiğini ifade ettiler."

Az önce MHP Genel Merkezi’nden aradılar.



Dün yayında aktardığım noktalara işaret ederek, Sn. Bahçeli’nin;



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kahire’deki önerileri çerçevesinde Türkiye’nin uluslararası toplumla entegre şekilde sorunun çözümü için katkı sunmaya hazır olduğunu.… https://t.co/SPXpJPIPRx — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 22, 2023

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli dün, Filistin'e yönelik saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem