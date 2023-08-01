Devlet Bahçeli CHP'li 11 büyükşehir belediyesini hedef tahtasına koydu: 'Mutlaka el değiştirmeli ve...'

MHP lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada CHP'li 11 büyükşehir belediyesini hedef tahtasına koydu. Bahçeli, bu belediyeler için "Mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir” dedi.

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Devlet Bahçeli CHP'li 11 büyükşehir belediyesini hedef tahtasına koydu: 'Mutlaka el değiştirmeli ve...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, CHP’nin yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesini hedef aldı.

Bahçeli 11 ili tek tek sayarak, "CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yerel yönetimlere çöreklenen bozguncu anlayışın milli güvenliği ve toplumsal huzuru sarstığı kanaatindedir. Zillet ittifakı, içine yuvarlandığı kaosu ülke geneline taşımaya ve teşmil etmeye heveslenmekte, deyim yerindeyse ateşle oynamaktadır" diye yazdı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AKP Mİ DESTEKLENECEK?

Bahçeli’nin CHP’li 11 büyükşehir belediyesi için yaptığı bu çıkış, MHP’nin özellikle yerel seçimlerde AKP’nin adaylarını topyekün destekleyebileceği şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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