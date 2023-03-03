DEVA Partisi'nden, Akşener'e ilk tepki: Sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı. "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"SADAKAT YOKSA..."

Akşener'in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem