DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve 100 parti üyesi, AKP'ye geçti!

DEVA Partisi Sinop Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti.

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DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve 100 parti üyesi, AKP'ye geçti!

Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AKP'ye üye olduklarını duyurdu.

Gülsevin'in istifası sonrası AKP rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve 100 parti üyesi, AKP'ye geçti! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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