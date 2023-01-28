DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve 100 parti üyesi, AKP'ye geçti!
DEVA Partisi Sinop Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti.
Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AKP'ye üye olduklarını duyurdu.
Gülsevin'in istifası sonrası AKP rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Adayın belirleneceği tarihi açıkladı Siyaset 28 Ocak 2023 14:12
İmamoğlu, Bilecik'te yurttaşlara seslendi Siyaset 28 Ocak 2023 14:06
Gültekin Uysal'dan, Erdoğan'a tepki Siyaset 28 Ocak 2023 12:46
HDP kapatılırsa seçmeni kime oy verecek? Siyaset 28 Ocak 2023 12:45