DEVA Partisi'nden Bakan Tekin'e 4 Soru

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eğitim kurumlarında öğrencilere psikolojik ve sosyal destek konusunda iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. DEVA Partili Ekmen, Milli Eğitim Bakanı Tekin’e 4 soru sordu.

Baran Şenel Baran Şenel
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DEVA Partisi'nden Bakan Tekin'e 4 Soru

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin artırılmasının önemini vurguladı. Meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Ekmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

DEZAVANTAJLI BÖLGELERE DİKKAT ÇEKTİ

Öğrencilere yönelik psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin eğitimin kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan milletvekili, “Psikolojik ve sosyal destek hizmetleri, öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarını sağlamanın yanı sıra onların akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Ancak bu tür hizmetlerin Türkiye genelindeki okullarda yaygınlık ve erişilebilirlik düzeyi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu durum, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için daha fazla önlem alınmasını gerektirmektedir” şeklinde konuştu.

PSİKOLOG VEYA REHBER ÖĞRETMEN VAR MI?

Mehmet Emin Ekmen, Milli Eğitimi Bakanı Tekin’e şu 4 soruyu yöneltti:

1.​ Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta, lise seviyesinde eğitim veren hizmet binalarının sayısı kaçtır?

2.​ En az bir psikolog, sosyolog veya rehber öğretmen bulunan bina sayısı kaçtır?

3.​ Psikolog, sosyolog, rehber öğretmen aracılığıyla yürütülen rehberlik hizmetleri açısından öğrenci başına düşen öğretmen sayısının illere göre dağılımı nedir?

4.​ Psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması için Bakanlığınızca hangi projeler yürütülmektedir?

Kaynak: Haber Merkezi

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