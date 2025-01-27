CHP'den Üniversite Öğrencileri İçin Kanun Teklifi

Enflasyonun düşürülememesi ve hayat pahalılığının katlanması nedeniyle yaşanan ekonomik kriz büyürken, bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden biri de öğrenciler oldu. Barınma krizi başta olmak üzere pek çok konuda zorluk çeken öğrenciler için CHP harekete geçti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite öğrencilerinin bu ekonomik zorluklar altında daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, burs miktarlarının artırılmasını ve her yıl yeniden değerleme oranında düzenlenmesini kapsıyor.

Ömer Fethi Gürer, teklifi sunarken yaptığı açıklamada "Eğitim, bir ülkenin geleceğini inşa eden en temel unsurlardan biridir” diyerek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıdır. Türkiye’de sağlanan burs ve kredi miktarlarının, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır" diye konuştu. Gürer, burs için sağlanan artışın faydalı olmadığını ve yetersiz olduğunu vurguladı.

'DÜZENLEME YETERSİZ KALDI'

CHP'li Gürer, konuşmasının devamında “Eğitimin her kademesi yaşanan sorunlar çözüm bekliyor. KYK burslarının yetersizliği, öğrencileri part-time çalışmaya zorladığı gibi, sosyal ve kültürel etkinliklerden de uzak kalmalarına yol açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bursların artması gerektiğini bakana da söyledim. Sonuçta bir düzenleme oldu ancak ekonomik kriz karşısında düzenleme yetersiz kaldı” diye konuştu.

BURS MİKTARLARINDA ARTIŞ TALEBİ

Kanun teklifine göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 5 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 7 bin TL, doktora öğrencilerine aylık 9 bin TL burs verilmesi öngörülüyor. Bu miktarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasını içeren düzenleme, öğrencilere ekonomik kaygılarından arınmış bir eğitim süreci sunmayı hedefliyor.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN BİR ADIM'

Gürer, teklifini "Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak bir lütuf değil, sosyal devletin gereğidir. Bu kanun teklifi, gençlerimize umut olacak ve onları daha iyi bir geleceğe hazırlayacaktır. Öğrencilerin burs miktarlarının artırılmasına yönelik bu düzenleme, TBMM’de kabul edilirse, binlerce üniversite öğrencisinin yaşamını doğrudan etkileyecek ve eğitimde fırsat eşitliği adına atılmış bir adım olacaktır" sözleriyle savundu.

Kaynak: Haber Merkezi