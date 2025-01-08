DEVA Partisi'nden 'Aile Yılı' Tepkisi, 'Tüyler Diken Diken...'

TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren DEVA Partili Elif Esen, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin ardından akıllara ‘Emekli Yılı’ ilan edilen 2024 yılının emekliler için ‘sefalet yılı olarak tarihe geçtiğini dile getirdi.

“2024 YILI EMEKLİLERİMİZ İÇİN SEFALET YILI OLARAK TARİHE GEÇTİ”

Esen, konuşmasında, “2024 Emekli Yılı olarak ilan edilmişti, ancak bu yıl, emeklilerimiz için sefalet yılı olarak tarihe geçti. Kendi evine sahip olmayan, birikimi olmayan emeklilerimiz bu yılı adeta helva kavurarak uğurladı!” dedi.

“TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU”

2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi sonrası kamuoyunda endişelerin doğduğunu belirten Esen, bu kararın sosyal medyada “Sıra aileye mi geldi?” serzenişlerine neden olduğunu belirtti.

Esen, “2025 ‘Aile Yılı’ ilan edilince ise tüyler diken diken oldu. Aileyi güçlendirmek, sembolik ilanlarla ya da müjdelerle değil, gerçek sosyal politikalarla mümkündür” şeklinde konuştu.

"YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞAYAN MİLYONLARCA AİLE"

Esen, yoksulluk sınırının altında hayatını idame ettirmeye çalışan milyonlarca aile olduğunu hatırlatarak, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel haklara erişimin giderek zorlaştığını dile getirdi. “Bir çocuğun iyi bir eğitim alması, sağlıklı koşullarda büyümesi, kapsamlı sosyal politika uygulamalarıyla mümkündür. Sadece güzel sloganlarla bir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

Esen, konuşması “Aileyi ancak kendi aileniz gibi gördüğünüzde, gerçek çözümler üretebilirsiniz” sözleriyle sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.