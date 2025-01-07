CHP'den Cumhurbaşkanı'na 'Aile Yılı' Tepkisi: 'Eyvah ki Eyvah, Allah Ailelerimizi Korusun!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2025 yılını 'aile yılı' ilan ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir; bu durum alarm vericidir, varoluşsal bir tehdittir. Her fırsatta yaptığımız 'en az 3 çocuk' çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi. Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan 2025’i aile yılı ilan etti. Eyvah ki eyvah, Allah ailelerimizi korusun! 2024’ü emekli yılı ilan etmişti, emekli şu anda yiyecek ekmeğe muhtaç. Emekliye yapılan zammı gördüğümüz zaman emeklinin durumunu hepimiz hissediyoruz. Emekliyi dinlediğimiz zaman ailelerimizin durumunu 2025’te düşünemiyorum. Peki sayın Erdoğan neden aile yılı ilan etti? Türkiye’de doğurganlık oranı düşmüş. İktidara geldiklerinde doğurganlık hızı 2.38’di, bugün 1.51. Niye düştü? Çünkü insanlar, ülkeyi yönetenlere güvenmiyor. Bir çocuk dünyaya getirdikleri zaman eğitimini karşılayabileceklerini, mamasını ve çocuk bezini alabileceklerini, çocuklarına bir gelecek verebileceklerine inanmıyorlar. Peki bunun sorumlusu kim? Sağ tarafta oturan parti AKP ve iktidar. Çok kolay çocuk yapın demek ama o çocuğa dokunmuyorsan o çocuğa bakmıyorsan, o çocuğun geleceği için adımlar atmıyorsan onun babasına asgari ücret olarak verdiğin zam enflasyonun altındaysa, 2025’i aile yılı ilan etmeyeceksin. Türkiye’nin yüzde 60’ı tatile çıkamıyor, Avrupa’da sonuncuyuz. İstanbul Esenler’de yaşayan çocukların neredeyse yüzde 50’si hayatı boyunca denizi görmemiş. Yani 5 kilometre ilerideki Bakırköy sahilini, Yeşilköy sahiline gidememiş. Aile yılı ilan etmekle söylemekle olmuyor.”

'OLACAK ŞEY DEĞİL'

Emekliye, asgari ücretliye ve memurlara yapılan zamlarla 2025’in ne kadar zor geçeceğinin görüldüğünü belirten Başarır, şöyle devam etti:

“Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı çıktı belediyeleri suçluyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinde çalışan işçiler 35-45 bin lira en düşük maaş alıyorlar. Biz buna rağmen bu işçiler bu parayla geçinebilir mi diye endişe duyarken bu iktidar utanmadan sıkılmadan 22 bin 104 lira asgari ücret belirledi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçluyor. Bu olacak şey değil. Bir parça vicdanı olan tüm partideki milletvekillerine sesleniyorum. Bugün 22 bin 104 lirayla geçinebilecek bir aile var mı? Türkiye’nin yüzde 52’si asgari ücretle geçiniyor. Battı dediğimiz Romanya, battı dediğimiz Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa’nın en fakir ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 12, yüzde 9’larda.”

‘EMEKLİYE YAPILAN ZAM UTANÇ VERİCİ’

Başarır, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacağının açıklanmasına tepki gösterdi. Bunun için Meclis’te düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Başarır, şöyle konuştu:

“TÜİK bir enflasyon açıklıyor, herkes sahte olduğunu biliyor, sipariş olduğunu biliyor, yalan olduğunu biliyor, ona göre maaş belirlendi. Bu ülkede en düşük emekli maaşını 14 bin 469 lira olarak belirlediler, bununla nasıl olacak? Meclis iradesini hiçe sayarak belirlediler oysa Meclis’in yetkisinde düzenleme gerek. Emekliye, memura yapılan zamlara bakıyorum, utanç verici. Almanya’da bir emekli tatil için uçak sırasında, İngiliz bir emekli sinema sırasında, Fransız gezme sırasında, benim emeklim ucuz et kuyruğunda, bayat ekmek kuyruğunda, pazarda çürük meyve sebze toplamak zorunda. Bakın geçen yıl 40 lira olan mercimek 70 lira olmuş, 7,5 liralık lahana 20 lira olmuş, 100 lira olan beyaz peynir 250 lira olmuş, çocuk devam sütü 380 lirayken 750 lira olmuş, ayçiçek yağı 150 liradan 290 lira olmuş, nohut 125 lirayken 250 lira olmuş. Her şeye ortalama yüzde 100 zam gelmiş. Dünyada gıda enflasyonunda birinciyiz ama işçiye, emekliye zorla zam yapıyorlar.”

'BEYEFENDİNİN 'AİLE YILI' İLAN ETMESİYLE OLMUYOR'

Demirören ailesinin kamu bankalarına olan 60 milyarlık borcunu ödemediğini anımsatan Başarır, şunları söyledi:

“Demirören ailesinin hâlâ Vakıfbank’a, Ziraat Bankasına faizleriyle 60 milyar borcu var ve icraya koyan yok. Arkadaşlar, bakın, bu 60 milyarı Demirören'den alsaydınız 4,5 milyon emekliye bir maaş ikramiye vermiştiniz, bugün en düşük emekli maaşı olan 3,5 milyon kişiye 1,5'ar maaş vermiştiniz, 2 milyon 714 bin kişiye asgari ücret vermiştiniz, bir yılda yaptığınız deprem konutlarının yarısını yapmıştınız -daha bunları sayabilirim- 3 tane Çukurova Havaalanı yapmıştınız, yapmıştınız, yapmıştınız. 60 milyar orada ama emekliye yaptığınız zam orada. O yüzden, 2025'in çok zor geçeceğini söylüyorum. Öyle beyefendinin ‘Aile Yılı’ ilan etmesiyle olmuyor, vereceksin kardeşim, vereceksin.”

Kaynak: Haber Merkezi