CHP'li Başkandan AKP'ye Ziyaret

CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AKP Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP'li Başkandan AKP'ye Ziyaret

CHP’li Adıyaman Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere, il ve ilçe kongrelerini tamamlayan AKP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililerle birlikte 8. olağan merkez ilçe kongresini tamamlayan AKPAdıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, iki parti temsilcileri karşılıklı iyi niyet dileklerinde bulunarak Adıyaman’ın geleceği için ortak çalışmalara yönelik mesajlar verdi. CHP heyeti, AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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