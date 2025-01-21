DEVA Partili Vekil İsyan Etti: Tarımda Vahim Tablo! Maliyet 63 Aydır Yükseliyor

Ekonomik kriz uzun süredir Türkiye'de yaşamayı giderek zorlaştırırken, iktidarın asgari ücret ve emekli maaşlarında iyileştirme yapmayıp aksine daha fazla zam ve vergi uygulaması halkın boğazını sıkıyor. Geçim sıkıntısının en çok kendini gösterdiği alanlardan olan gıdada da, tarım üreticilerinin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle pahalılık görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım 2024 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, açıklamalarıyla durumun vahametini gözler önüne serdi. TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksinin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, yıllık bazda ise yüzde 32,92 arttığını vurgulayan Karal, bu oranların maliyetlerdeki sürekli yükselişi gösterdiğini işaret etti.

'BÖYLE ENFLASYONLA MÜCADELE OLMAZ'

Tarımsal girdi maliyetlerinin 2019 Eylül'den beri aralıksız yükseldiğini kaydeden Karal, “Mazot, gübre, elektrik ve tohum gibi girdi fiyatlarındaki astronomik artışlar yüzünden çiftçimiz tarımsal üretimden kopma noktasına geldi. Hükümet, 63 aydır süregelen bu maliyet artışına hiçbir çözüm üretmedi. Tarım maliyetlerindeki artış dolayısıyla gıda fiyatlarına da yansıyor. Bu şartlar altında enflasyonla mücadele mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZ TARIMIN ALTINDA KALACAĞIZ'

DEVA Partili vekil, girdi maliyetlerindeki yüksek fiyatların çiftçiye büyük darbe indirdiğini ve hükümetin çiftçiyi desteklemek yerine ithalatı öncelediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Küresel ısınma ve bilinçsiz kullanım nedeniyle su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Çiftçilerimiz tarımsal sulama sıkıntısı yaşıyor. Bir yandan da bazı bölgelerde şiddetli yağışlarla, sellerle, fırtınalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Doğal afetler yetmezmiş gibi hükümet de maliyet artışları, desteklemelerin yetersizliği gibi suni afetler çıkararak çiftçimize darbe üstüne darbe indiriyor. Böyle bir ortamda üretim nasıl sağlansın, çiftçi nasıl ayakta dursun. Çiftçinin emeği, ülkemizin milli serveti resmen heba oluyor. Bu kadar büyük bir kayıtsızlığı kabul etmiyoruz. 63 aydır artan maliyetleri durduramayan Tarım Bakanlığı, hükümet artık çiftçinin haykırışlarını duymalı. Çiftçimize maliyet desteği sağlanmalı, teşvikler artırılmalı ve üreticiye nefes aldıracak düzenlemeler yapılmalı. Aksi takdirde tarım sektörü tamamen çöker ve hepimiz altında kalırız."

Kaynak: Haber Merkezi