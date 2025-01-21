CHP Lideri Özel ve Beraberindeki Vekiller Bolu'ya Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin otel faciasının yaşandığı Bolu'ya gidecekleri bildirildi.

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CHP Lideri Özel ve Beraberindeki Vekiller Bolu'ya Gidiyor

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında en az 66 vatandaş hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin Bolu’ya gideceği bildirildi.

CHP milletvekili Murat Emir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bolu’daki Bakan heyetinin resmi açıklama yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Ankara İl Kongresi’ndeki konuşmasını bitirmesini beklemesine tepki gösterdi.

BAKANLARA TEPKİ

Emir paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimiz ile hepimizi yasa boğan facianın yaşandığı Bolu'ya geçiyoruz. Gelen bilgiler içimizi yakarken resmi açıklama için Bakan heyetinin Erdoğan'ın kongre konuşmasını bitirmesini beklenmesi yakınlarından haber bekleyen insanlara en büyük saygısızlıktır! Resmi açıklamalara göre hayatını kaybeden 66 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralanan 51 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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