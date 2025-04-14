DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den 'Trump' Çıkışı: ' Maksadına Överek Ulaşmaya Çalışıyor'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, tv100’de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylemiş olduğu sözler hakkında konuşan Ekmem ‘Anlaşılan Trump bu kez maksadına överek, okşayarak, öne çıkartarak ulaşmaya çalışıyor’ dedi.

Türki Cumhuriyetleri'nden olan 3 ülkenin Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ekmen ‘Bu sessizlik neyin bedeli?’ diye sordu.

'BU İLTİFATLAR NEREYE VARACAK?'

Ekmen, şunları söyledi: Trump’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türkiye hakkındaki iltifatlarını büyük bir kaygıyla takip ediyorum. Geçmişte, AK Parti'li arkadaşlarımız bize bir sözü ezberletmişti: ‘İmam-ı Şafii buyurmuştur ki zor zamanlarda düşmanın okunu takip edin.’ Trump'ın okunu takip ediyorum, Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik bu iltifatlar nereye varacak merak ediyorum. Bunun altından Suriye'yle, İsrail'le ya da başka konularla ilgili mi bir şey çıkacak?

'BU ADAM BURADA KALACAK'

Geçmişte Trump'ın 'Türkiye'nin ekonomisini batırırım ve aptal olma' cümlelerini de hatırlatan Ekmen şöyle devam etti: Trump elinde sopayla Türkiye'yi terbiye etmeye çalışmıştı, dolar hızla yükselişe geçmişti. ‘Bu can bu tende olduğu müddetçe bu adam burada kalacak’ denen Brunson'un özel uçakla Amerika'ya gönderildiğini de hatırlıyoruz. Anlaşılan Trump bu kez maksadına överek, okşayarak, öne çıkartarak ulaşmaya çalışıyor.

'BU SESSİZLİK NEYİN BEDELİ?'

Kıbrıs meselesine de değinen Ekmen, şu değerlendirmeyi yaptı: Nerede bizim aksakallı teşkilatımız? Nerede baş aksakallı Sayın Binali Yıldırım? Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalarını sağlamalarını bırakınız, Kıbrıs Rum kesimini tanıyan bu 3 Türki Cumhuriyet hakkında tek bir cümlesini duydunuz mu? Bu sessizlik neyin bedeli?