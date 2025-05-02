DEVA Partili Karal'dan Bakan Yumaklı'ya 6 Soru

İklim krizi ve buna karşı önlem alınmaması ya da tedbirlerin yetersiz kalması nedeniyle kuraklık Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde büyük bir tehdit haline gelirken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, meseleyi TBMM gündemine taşıdı. Aydın’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Valilik kararıyla, 2025 sulama sezonunda tarım alanlarının sadece yüzde 50’sine su verilmesi kararını sorgulayan Karal, yurt genelinde artan kuraklık riskiyle ilgili de sorular sordu.

Sulama kısıtlamalarının toprak verimini düşüreceğini ve çiftçiye maddi olarak ciddi zarar vereceğini belirten DEVA Partili vekil, kararın yanlış olduğunu düşündüğünü vurgulayarak kuraklığın geldiği boyutu işaret etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre mart ayında yağışlarının 28,8 mm ile son 35 yılın en az seviyesine düştüğünü söyleyen Hasan Karal, yağışların rutine göre yüzde 53, bir önceki mart ayına göre de yüzde 59 azaldığını, Ege Bölgesi’nde son 65, Marmara’da 39, İç Anadolu’da 35 ve Karadeniz’de de 32 yılın en düşük mart yağışının gerçekleştiğini bildirdi.

'TARIMI DAHA BÜYÜK ZARAR BEKLİYOR'

Haftalardır ülke gündeminden düşmeyen zirai don felaketine de değinen Karal, kuraklık durumunu

"Bu yalnızca bir iklim sorunu değil aynı zamanda üretim, ekonomi ve gıda güvenliği krizidir. İklim araştırmalarına göre, sadece kısa vadede değil, uzun vadede de ülkemiz tarımı ciddi tehdit altında. Düzensiz yağışlar ve kuraklık, tüm bölgelerde tarıma daha büyük zarar verecek. Aydın’da yaşanan bu kriz, Türkiye genelinde de benzer şekilde yaşanıyor" şeklinde anlattı. DEVA Partili isim, iktidarın derhal bu konuda tedbir almasını ve bir önlem planı hazırlaması gerektiğini dile getirdi.

BAKAN YUMAKLI'YA 6 SORU

Hasan Karal'ın, Mecliste verdiği soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlamasını talep ettiği sorular şu şekilde:

1) Aydın’da yaşanan kuraklık sorunu karşısında, çiftçilerin mağduriyetini gidermek için alternatif su kaynakları geliştirilmesine yönelik ne gibi projeler yürütülmektedir? Modern sulama sistemlerine geçiş için çiftçilere yönelik teşvik, hibe veya finansal destek sağlanması planlanmakta mıdır?

2) Sulama alanlarında suyun yüzde 50 oranında azaltılması, Aydın’daki tarımsal rekolteyi nasıl etkileyecektir? Bu kayıpların telafisi için çiftçilere ne gibi destek mekanizmaları sunulacaktır?

3) Aydın ve Denizli’nin içinde bulunduğu Büyük Menderes Havzası’nda su rezervlerinin artırılmasına yönelik yapılan uzun vadeli planlamalar nelerdir?

4) Su yetersizliği nedeniyle uygulanacak olan kuru tarım politikası, çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacaktır? Bu konuda Bakanlık olarak herhangi bir sübvansiyon veya destek paketi hazırlığı var mıdır?

5) Aydın ve çevresindeki tarımsal üretimde yaşanacak düşüş, iç piyasa fiyatlarını ve tüketiciyi nasıl etkileyecektir? Bakanlık, piyasadaki olası fiyat dalgalanmalarına karşı hangi önlemleri almayı planlamaktadır?

6) Kuraklık yönetimi ve su kaynaklarının etkin kullanımı konusunda uzun vadeli sürdürülebilir bir planlama yapılmakta mıdır? Bu doğrultuda çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik ne gibi eğitim veya projeler yürütülmektedir?