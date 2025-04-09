DEVA Partili İsimden Boş İktidar Sıralarına Tepki

DEVA Partili İstanbul milletvekili Elif Esen, TBMM Genel Kurulu’nda İklim Kanunu görüşmeleri sırasında, iktidar sıralarının büyük ölçüde boş olmasına tepki gösterdi.

Esen, kürsüden yaptığı konuşmada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İklim Kanunu görüşülüyor. Ama iktidar sıraları boş! Bu ülkenin geleceğini ilgilendiren hayati bir konuda karşımızda muhatap yok! Sorumluluktan kaçmakla iklim krizi çözülmez. Vatandaşa iktidarı şikâyet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Teklifin ticari bir düzenleme olmaktan öteye gitmediğine yönelik eleştirilerini dile getiren Esen, İklim Kanunu adını alacak bir teklifin çok daha kapsayıcı maddeler içermesi gerektiğini savundu.