Mahir Polat'ın Son Durumu Ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Topu Yine Adli Tıp'a Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gerçekleştirilen AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen; ancak kronik sağlık problemleri nedeniyle tansiyonu kontrol altına alınamayan ve kalp krizi geçirme riski bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konuşan Tunç, topu bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na (ATK) attı.

BAKAN TUNÇ, ATK'DAN ÇIKACAK RAPORA İŞARET ETTİ

Tunç, Mahir Polat'ın her şikayetiyle ilgili olarak hastaneye sevkinin yapıldığını belirterek, son olarak ATK'da yapılan muayenenin ardından Polat'ın detaylı sağlık kontrolü için tetkiklerin istendiğini ve o sonuçların ATK'ya iletilmesiyle birlikte kurulun karar vereceğini belirtti.

'RAPOR ÇIKARSA ADLİ KONTROL UYGULANABİLİR'

Tunç, tutuklu durumda bulunanların hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceğine dair ATK tarafından onaylanan raporun çıkması halinde adli kontrol kararı verilebileceğini de ifade etti.