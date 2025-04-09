Mansur Yavaş'a Yakınlığı ile Bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye Geri Döndü

14 Mayıs 2023’teki Meclis seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilen ancak daha sonra istifa eden Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti’ye geri döndü. Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile biliniyordu.

Arslan’ın dönüşü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından duyuruldu. Partisinin grup toplantısında konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Dervişoğlu, "Kardeşim, dava arkadaşım yuvasına dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Arslan’ın grup toplantısına İYİ Parti rozetiyle gelmesi dikkat çekerken, Müsavat Dervişoğlu da “Rozet takmayacağım, yakasında İYİ Parti rozetiyle geldi” diye konuştu.

'ZATEN HİÇ AYRILMADI'

Arslan’ın dönüşünü Gerçek Gündem Ankara Haber Müdürü Ünsal Ergel duyurmuştu. Arslan’ın dönüşü kulislerde ‘birlik ve beraberlik’ mesajı olarak yorumlanmış ve yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin kadrosunu yeniden şekillendirme sürecine ilişkin bir hamle olarak değerlendirilmişti.

Arslan’ın dönüşüne ilişkin konuşan partililer, “Arslan, zaten partiden hiç ayrılmadı. Görüş olarak her zaman yanımızda yer aldığını biliyoruz” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi