DEVA Partili Esen'den Deprem Bölgesinde Eğitim İçin Öneriler: 'Çocuklarımızın Hayalleri de Enkaz Altında Kalacak'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, deprem bölgesinde eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Eğitim bir lütuf değil, haktır!" dedi. Esen, çocukların eğitim hayatının deprem felaketi nedeniyle geri dönülemez şekilde sekteye uğradığını belirterek, Afet Bilinci ve Güvenliği dersinin müfredata kalıcı olarak eklenmesi çağrısında bulundu. Esen, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmazsa, sadece deprem bölgesindeki çocuklar değil, tüm Türkiye kaybeder" uyarısında bulundu.

EĞİTİM KRİZİ DEVAM EDİYOR

Esen, verilerle 6 Şubat depremlerinin ardından eğitimde açılan boşluğu özetledi:

“11 ilde 4 milyon öğrenci ve 220 bin eğitim emekçisini doğrudan etkiledi. Binlerce öğrenci, eğitime uygun olmayan konteynerlerde, geçici barınma alanlarında ders görmek zorunda kalıyor. Hatay'da 1.604 eğitim binasından 210'u yıkıldı, 180'i orta hasarlı durumda. Malatya ve Adıyaman'da birçok okulda ikili eğitim uygulanıyor; bazı okullarda birden fazla okulun öğrencileri bir arada eğitim almak zorunda bırakılıyor.”

Bölgede sınıf mevcutları 40 öğrenciyi aşarken, ulaşım sorunu nedeniyle kırsaldaki öğrenciler okula erişmekte zorlanıyor. Konteyner sınıflarda sağlıklı bir eğitimden bahsetmek mümkün değil. Temiz suya erişim, hijyen ve beslenme sorunları nedeniyle birçok çocuk okulda temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamazsa, deprem bölgesindeki çocuklarımızın hayalleri de enkaz altında kalmaya devam edecek.

"DEPREMİ KADER OLMAKTAN ÇIKARABİLİRİZ"

Esen, afetlerle mücadelede en önemli adımın toplumsal bilinci artırmak olduğunu vurgulayarak, müfredata Afet Bilinci ve Güvenliği dersinin kalıcı olarak eklenmesi gerektiğini belirtti:

"Maarif Yüzyılı içinde Afet ve Sürdürülebilir Çevre Ünitesi gibi sınırlı içeriklerle geçiştirilecek bir eğitim modeli, Türkiye gibi deprem, sel ve yangın riski yüksek bir ülke için yeterli değildir. Eğer bugün afet bilincine sahip çocuklar yetiştirirsek, yarın bilinçli mühendisler, duyarlı müteahhitler, sorumlu yöneticiler yetiştirmiş oluruz. Ancak bu şekilde, depremi bir kader olmaktan çıkarabiliriz."

"HÜKÜMETİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Esen, Türkiye Yüzyılı Seçim Beyannamesi'nde vaat edilen "afet riski yüksek alanlar haritası ve kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması" gibi sözlerin tutulmadığını ve deprem bölgesinde yaşayan halkın siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğradığını belirtti. "6 Şubat’ın ikinci yıl dönümünde, bu kez Ege kıyılarında bizi ve komşu ülkemizi tehdit eden deprem riskini ortaya koyarak, çocuklarımızı bilinçli yetiştirmek zorundayız. Bu, hükümetin boynunun borcudur" dedi.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Esen, deprem bölgesinde eğitim hakkının güvence altına alınması için acil atılması gereken adımları sıraladı:

“Hasarlı okul binaları hızla güçlendirilmeli, yeni okullar inşa edilmeli.

Konteyner sınıflardan hızlıca kalıcı eğitim yapılarına geçiş sağlanmalı.

Öğrencilerin ulaşım sorunu hızla çözülmeli, taşımalı eğitim yeniden devreye alınmalı.

Tüm öğrencilere en az bir öğün sıcak yemek ve temiz içme suyu sağlanmalı.

Öğretmenlerin barınma sorunu çözülmeli, deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere ek maddi destek sağlanmalı.

Psikososyal destek programları yaygınlaştırılmalı, rehber öğretmen sayısı artırılmalı.

ERG’nin verileri doğrultusunda, eğitim dışı kalan çocukların tekrar okula kazandırılması için özel destek programları uygulanmalı.”

"TÜM TÜRKİYE KAYBEDER"

DEVA Partisi olarak, deprem bölgesindeki çocukların sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir eğitim almasını sağlamak için mücadele edeceklerini belirten Esen, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmazsa, sadece deprem bölgesindeki çocuklar değil, tüm Türkiye kaybeder" ifadelerini kullandı.