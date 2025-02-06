CHP'den Cevdet Yılmaz'a Deprem Soruları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Soru önergesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesine 31 Mart 2024 tarihinde yaptığı ziyarette bir yıl içerisinde 319 bin konutun inşa edilerek depremzedelere teslim edileceğini ifade ettiği anımsatılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 24 Ocak 2025 itibariyle deprem bölgesinde 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yerinin teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından deprem sonrası üretilen raporda yer verilen depremin etkilediği 11 ilde 518 bin konutun yıkıldığı bilgisi de soru önergesinde yer aldı.

Soru önergesinde yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Mart 2023’te Hatay’da yaptığı ziyarette 650 bin konut ihtiyacı olduğu ifadesi yer alırken, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 14 Eylül 2023’te katıldığı canlı yayında TOKİ’den depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıkladığı hatırlatıldı.

‘TESLİM EDİLDİĞİ SÖYLENEN KONUT SAYILARINDA ÇELİŞKİ VAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yaptığı açıklamada 201 bin 432 bağımsız birimin teslim edildiğini söylediğini anımsatan Günaydın, şunları ifade etti:

“Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın tarihli açıklamalarında gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı açıklamalarda deprem bölgesinde teslim edildiği söylenen konut, iş yeri, köy evi olmak üzere bağımsız bölümlerin sayısına ilişkin çelişkili yanıtlar mevcut. Bununla birlikte, dönemin Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıklaması hatırlandığında 850 bin konut inşa edilmesi gereken ve binlerce vatandaşımızın iki yıldır beklediği konutların dörtte birinin dahi teslim edilememiş olduğu, çelişkili rakamlara rağmen anlaşılmaktadır”

‘850 BİN KONUTUN TESLİM EDİLMESİ KAÇ YIL SÜRECEKTİR?’

CHP’li Günaydın, binlerce vatandaşın depremde kaybettikleri yakınlarının acılarının yanı sıra verdikleri hayatta kalma mücadelesinde en temel insan hakkı olan barınma ihtiyacının giderilmemiş olmasının iktidarın utancı olması gerektiğini dile getirdi. CHP’li Günaydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Depremin hemen ardından vadedilen hedeflerin gerçekleştirilememiş olmasının gerekçesi nedir? Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının güncel resmi veri olarak açıkladığı teslim edilmiş bağımsız birim sayısı gerçekte kaçtır? Niçin Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlık arasında, açıklanan resmi rakamlara ilişkin çelişkiler bulunmaktadır? Orta derecede hasarlı olduğu tespit edilen bağımsız birimlerin kaçı güçlendirilmiştir? Kaçı hakkında yıkım kararı verilmiştir? Kaçı yıkılmıştır? İki yıl içerisinde teslim edilmiş konut sayısı toplam teslim edilmesi gereken konutların dörtte biri kadarı olmadığı anlaşıldığından, 850 bin konutun tamamının teslim edilmesi kaç yıl sürecektir? 2025 yılı sonunda teslim edileceği iddia edilen 452 bin 983 bağımsız bölümün hesabı hangi bilimsel dayanaklara bağlı olarak yapılmıştır? Hangi ilde kaç bağımsız birimin teslim edileceği şeffaf bir biçimde iktisadi dayanakları ile neden açıklanmamaktadır? İki yıldır çadır kentlerde ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımız daha ne kadar süre boyunca bu mücadeleye devam etmek zorunda bırakılacaktır? Konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalan tek bir yurttaşımızın dahi kalmayacağı, yeni konutlarına kavuşabilmeleri için kaç yıl geçmesi gerekmektedir? Deprem bölgesindeki köylerde yaşanan mağduriyet yakıcı boyutlardayken, niçin henüz yıkımı dahi tamamlanmayan binlerce köy evi bulunmaktadır? Yıkılan ve/veya ağır hasar alan kaç köy evinin yenilenmesi tamamlanmıştır? Ne kadar süre içerisinde tüm köy evlerinin tamamlanması planlanmaktadır?”