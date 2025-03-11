DEVA Partili Ekmen'den 'AFAD'da İstihdam' Önerisi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) değinerek, acil yardım ile afet yönetimi mezunlarının kamudaki istihdam sorunu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Acil yardım ve afet yönetimi mezunlarının kamuya alınmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten Ekmen, “Türkiye'de üniversiteler acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarını mezun ediyor ama bu gençlerimiz kamuda istihdam edilmiyor. Halbuki AFAD'ın personel yapısı ve yereldeki olaylara hızlı müdahale yetersizliği dikkate alındığında, acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarının kamuda istihdam edilmelerinin elzem olduğu görülecektir. Türkiye doğal afetlerin yaşandığı bir ülke. Bu sebeple, alanda çalışan ne kadar çok uzman olursa vatandaşlarımızın doğal afetlerden etkilenmesi bir o kadar azalır.” ifadelerini kullandı.

AFAD’ın yapısal eksikliklerine de değinen Ekmen, son yaşanan depremlerin kurumun yetersizliklerini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. “Son yaşanan deprem faciaları karşısında AFAD, Türkiye'de afetlere müdahale noktasında derin bir muhasebeye sebebiyet verdi. Ne kurumda ne Meclis zemininde AFAD’ın yetersizliği hakkında sahici bir yüzleşmeyle karşılaşmadık.” diyen Ekmen, bu alanda çalışan uzmanların AFAD’ın yeniden yapılandırılması ve yerel yönetimlerle daha etkili iş birliği yapması gerektiğini savundu.