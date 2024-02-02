Depremzedeler, CHP'li Başarır ve Adem ile Meclis'e çıktı: Zor durumdayız, bizi insan yerine koymuyorlar!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de; CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Âdem ile birlikte açıklama yaptı.

Başarır, Âdem ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen Niğde’den gelen vatandaşlarla birlikte şu açıklamayı yaptı:

“6 Şubat Salı günü depremin yıldönümü. Büyük acılar yaşadık. CHP; Genel Başkanımız, belediye başkanlarımız, 130 milletvekili; Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya… Deprem bölgesinde olacağız. Ama bir şeyi ortaya koymak istiyoruz. Deprem, bu saydığımız iller dışında; başka illere de büyük hasarlar verdi. Bunlardan birisi de Niğde’ydi. Niğde’de, 28 tane ağır hasar alan bina vardı. Belediye ve iktidar söz vermişti. 28 tane evi yapacaktı. Niye bugün vatandaşlarımız buraya geldi? Niğde’deki 28 tane binayı bile yapmaktan aciz, insanları sokakta bırakan bir iktidar var… Sorunların hiçbiri çözülmedi. Bu kış günü, insanlar sokakta. Biz Salı günü depremin en ağır yaşandığı bölgede 130 milletvekili olacağız. Ama çevre illerde, Niğde gibi illerde; zarar gören, sokakta kalan, hala evleri yapılmayan yurttaşlarımızı da unutmadık.”

'VERDİĞİ SÖZLERİN BİR AN ÖNCE TUTULMASINI İSTİYORUZ'

Adem'in sözleri ise şöyle:

“Evet büyük iller, depremi çok ağır yaşayan iller haricinde; Niğde de depremi şiddetli şekilde hisseden iki mahallemiz oldu. Bu mahalleler afet kapsamı içine alındı. 28 bina, bağımsız 300 bölüm, daire ve işyeri ağır hasarlı ilan edildi. Ve orada sözler verildi, merkezi hükümet tarafından: Evlerin yapılacağı, konutları ailelere teslim edileceği, kira yardımı yapılacağı şekilde. Ancak buradaki vatandaşlarımız kiraya çıkmalarına rağmen hem kira yardımlarını tam olarak alamadılar, hala içlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var. Hem kira ödeyip, hem ailesini geçindirip, hem de işsiz olanlar var. Zorlanmaktadır. Biz merkezi hükümetten, Niğde Belediye Başkanı’nın verdiği sözlerin bir an önce tutulmasını istiyoruz.”

'BİZ DERDİMİZE ÇARE ARIYORUZ'

Niğdeli depremzede ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremi, Niğde’de en ağır şekilde yaşayan insanlardan bir tanesiyim. 6 Şubat’tan 21 Şubat’a kadar bizi kimse insan yerine koymadı. İlgilenmediler, kapımızı çalmadılar, halimizi sormadılar. Bu tarihten sonra bir kere halimiz soruldu. Şu anda da verilen sözler tutulmadı. Evet kira yardımını alıyoruz. Ama onun dışında yapılması gereken hak sahipliği evlerinden hiç ses yok. Bir yılda bir çivi bile çakılmadı. Belediye Başkanı ile görüşme talep ediyoruz, bizimle görüşmüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na rica ediyorum. Niğdeli depremzedeleri görsün. Küslerle barış sağlayacağım diye açıklama yapıyor, Niğdeli depremzedelerle de barış sağlamaya gelsinler. Biz zor durumdayız. Bizi insan yerine koymuyorlar. Bütün partilere duyuruda bulunuyoruz: AK Parti milletvekillerine de MHP milletvekillerine de yaptığımız her toplantıda duyuruda bulunuyoruz. Kesinlikle bizimle irtibata geçmediler, görüşmüyorlar, insan yerine koymuyorlar. Biz derdimize çare arıyoruz.

'DEPREMZEDELER PERİŞAN HALDE'

Depremden sonra eşyalarımızı taşıyan insanlar, eşyalarımızı çaldı. 24 Şubat’tan bu yana emniyete verdiğimiz dilekçelere bir cevap dahi alamadık. Sayın İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’na da sesleniyorum: Eşyası çalınan insanların derdine de bir çözüm bulun. Depremzedeler perişan halde. Biz evlerimizi istiyoruz. Kanunlarımızın bize verdiği hakları istiyoruz. Çaresiziz. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı’na tekrar sesleniyorum. Niğdeli depremzedeleri gelip bir görsün. Niğdeli depremzedeler için ne yapılmış? Biz depremden sora bir tas çorba görmedik, Niğde Belediyesi’nden. Bunun yanı sıra, fakir fukara fonuna gönderdiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız; Hatay ve Adıyaman’dan gelen depremzedelere yardım ediyoruz diyerek geri çevrildi.

'ÇARESİZİZ'

Yine diyorum, herhangi bir siyaset gütmüyoruz. İki seçili milletvekilimizi de bir kere depremzedelerin yanında görmedik. Biz Sayın Cumali İnce’yi de Sayın Uzkurt’u da yanımızda istiyoruz. Gelsinler, depremzedelere Niğde’de destek versinler. Adam yemiyoruz. İhtiyacımız var. İnanın çok zor durumdayız. Ama bizimle ilgilenen kimse yok. Kime sesleniyorsak kapıları kapatıyorlar. Bir yerlere saklanıyorlar, bizi görmezden geliyorlar. Buraya da derdimize çare bulmak için geldik. Biz AK Parti ve MHP milletvekillerine de seslendik. Her nedense bizi yok saydıkları için CHP milletvekillerine çok teşekkür ediyorum. Bize destek verdiler, konuşmamızı sağladılar. Diliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmadan sonra Niğdeli depremzedelere de bir el atar. Çaresiziz.”

Kaynak: ANKA