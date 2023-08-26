Cemal Enginyurt'tan, Cübbeli'ye sert tepki: 'Ahlaksız görüntülerde...'

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisini hedef alan kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki gösterdi.

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Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile iktidara yakınlığıyla bilinen ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki tartışma büyüyor.

Cemal Enginyurt, geçen haftalarda Meclis kürsüsünden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki gösterdi. Enginyurt, "Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm" dedi.

Cübbeli Ahmet sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir videosunda ise Enginyurt’u hedef aldı ve “Senin adın bile Arapça, adın Cemal. Cemal, güzellik demek. Ben de bundan sonra sana Güzellik Enginyurt diyeceğim. Adını değiştir çabuk” diye belirtti.

“YETER Kİ, AHLAKSIZ GÖRÜNTÜLERDE ‘ÇİRKİNLİK’ OLMASIN ANLADINIZ MI”

Enginyurt ise Cübbeli Ahmet’e, X hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, “Cübbelinin çocukları; ismimin anlamının ‘güzellik' olduğu, aynı zamanda ‘yüz güzelliği’ demektir. Arapça olduğu ve değiştirmem gerektiğini yazarak güya bir iş yaptıklarını sanıyorlar. ‘Güzellik’ olması şereftir. Yeter ki, ahlaksız görüntülerde ‘çirkinlik’ olmasın anladınız mı” diye belirtti.

Enginyurt devamında, “Ha bu arada Cemal ismini büyüklerim vermiş. Ben oğluma Alptürk ismini verdim. Ve bana isim soran herkese Türk ismi öneriyorum” dedi.

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