Erdoğan'ın kışlık sarayına komşu olabilirsiniz: Bedeli 70 milyon TL

Halk arasında “kışlık saray” olarak bilinen Bitlis'teki Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisinin inşası için 2020 yılından 2022 sonuna kadar toplam 557 milyon 400 bin TL devletin kasasından para çıktı. Bu yıl bitirilmesi planlanan kışlık saray için 104 milyon TL daha harcandı. Kışlık saray bittiğinde toplam 662 milyon 400 bin TL’ye mal edilmiş olacak.

Sarayın inşaatında son aşamaya gelinirken yanına bakan konuk evleri de eklenmişti. Araziye komşu olan 2 bin metrekare arazi içinde yer alan 120 metrekarelik evin satış bedeli ise 70 milyon TL oldu. Mülkün sahibi Mehmet Yahya Danışman, ilandan sonra yoğun talep aldığını ifade etti. Sarayın ve bakan konuk evlerinin inşaatının bittiğini ifade eden Danışman, “Benim arazim 2 bin 27 metrekare. Üzerinde kendi evim var. Geçenlerde 30 milyon TL verdiler, vermedim” dedi.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre; Danışman’a bölgedeki arazilerin çoğunlukla tarla vasfında olduğunu sorduğumuzda kendi arazisinin imarlı arsa olduğunu ifade etti.

“ÜÇ KATLI VİLLA YAPILIR”

Fiyatın neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğumuz mülk sahibi Bitlis Ahlat’ta Hastane Caddesi üzerinde daha küçük bir arazinin 25 milyon TL’ye alıcı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı kışlık sarayı ve bakan konutlarına komşu olduğu için 70 milyon TL istediğini ifade eden Danışman arsa üzerine üç katlı bir villa inşa edilebileceğini belirtti.

Danışman, “Buranın artık istimlak riski yok. Yapılacak emsal bedeli artık belediye belirliyor. Bir de Cumhurbaşkanlığına komşu olduğu için yüksek emsal vereceklerini düşünmüyorum” dedi.