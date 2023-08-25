Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları ile birlikte kurultay kararı alınmış, karar sonrası ilçe kongreleri düzenlenmeye başlanmıştı.
KILIÇDAROĞLU, İLÇE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: