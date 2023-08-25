Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları ile görüştü

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları ile birlikte kurultay kararı alınmış, karar sonrası ilçe kongreleri düzenlenmeye başlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU, İLÇE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Klimanın daha iyi soğutmasını sağlıyor! Evi buzdolabına çevirecek öneri Klimanın daha iyi soğutmasını sağlıyor! Evi buzdolabına çevirecek öneri
Polis katilleri sokakları yıllardır böyle kana buladı: Mafya nasıl kurtuluyor? Polis katilleri sokakları yıllardır böyle kana buladı
Akşener'den Sabancı ve Doğan ailelerine geçmiş olsun telefonu Akşener'den Sabancı ve Doğan ailelerine geçmiş olsun telefonu
Kaba 4 burç! Öyle öfkeliler ki her zaman insanı germe konusunda çok iyiler Kaba 4 burç! Öyle öfkeliler ki her zaman insanı germe konusunda çok iyiler
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası paylaştı: Bugün itibariyle bitti Özgür Demirtaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası paylaştı: Bugün itibariyle bitti
Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı, uzman isim yorumladı: ‘Eşi benzeri görülmemiş artış…’ Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı, uzman isim yorumladı: ‘Eşi benzeri görülmemiş artış…’
Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı
Gazeteler, Merkez Bankası’nın faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü? Gazeteler, Merkez Bankası’nın faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü?
İslam Memiş 'yeni rekorlar yolda' diyerek uyardı: 'Yolumuz uzun ve sancılı' İslam Memiş 'yeni rekorlar yolda' diyerek uyardı: 'Yolumuz uzun ve sancılı'