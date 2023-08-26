CHP'de gündem yerel seçim: Genel merkezde toplandılar

CHP Genel Merkezi'ndeki çalıştaya CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin medya ve basın ile ilgili yöneticileri katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ile medya koordinatörlüğü görevine getirilen Necati Doğan'ın sunumunun ardından tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınarak, soruları cevaplandı.

Çalıştayda, seçim öncesi etkili iletişim yöntemlerinin uygulanması, işbirlikleri ve koordinasyonun sağlanması, belediyeler arası ve Genel Merkezle olan işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisinin 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin çalışmalar da ele alındı.

Çalıştayla CHP, seçime yönelik basın ve medya alanındaki çalışmalarına başlamış oldu.

Kaynak: AA