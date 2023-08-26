CHP'de gündem yerel seçim: Genel merkezde toplandılar

CHP'de, kurumsal iletişim ve medya ilişkilerini ortaklaştırma ve 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlıkları değerlendirmek amacıyla "Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı" düzenledi.

Son Güncelleme:
CHP'de gündem yerel seçim: Genel merkezde toplandılar

CHP Genel Merkezi'ndeki çalıştaya CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin medya ve basın ile ilgili yöneticileri katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ile medya koordinatörlüğü görevine getirilen Necati Doğan'ın sunumunun ardından tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınarak, soruları cevaplandı.

Çalıştayda, seçim öncesi etkili iletişim yöntemlerinin uygulanması, işbirlikleri ve koordinasyonun sağlanması, belediyeler arası ve Genel Merkezle olan işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisinin 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin çalışmalar da ele alındı.

Çalıştayla CHP, seçime yönelik basın ve medya alanındaki çalışmalarına başlamış oldu.

Kaynak: AA

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı
Klimanın daha iyi soğutmasını sağlıyor! Evi buzdolabına çevirecek öneri Klimanın daha iyi soğutmasını sağlıyor! Evi buzdolabına çevirecek öneri
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları ile görüştü Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkanları ile görüştü
Erdoğan'ın kışlık sarayına komşu olabilirsiniz: Bedeli 70 milyon TL Erdoğan'ın kışlık sarayına komşu olabilirsiniz
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Dolar/TL neden düştü, yönü neresi? Dolar/TL neden düştü, yönü neresi?
Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi!
Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak
SGK Başuzmanı Hakem Kurulu'nu işaret etti, en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı SGK Başuzmanı en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı
Karmaşaya yol açmıştı, İçişleri Bakanı son noktayı koydu: 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!