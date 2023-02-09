Demirtaş'tan Erdoğan'a: Çekil aradan, Allah rızası için düş artık halkın yakasından

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyunda da büyük tepki çeken açıklamalarını eleştirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama - kurtarma çalışmaları yetersiz kalmış, yurttaşlar yaşananlara isyan etmişti.

Erdoğan ise bu süreçte kimsesiz bırakıldığını düşünen ve "Enkaz bölgelerinde asker yok, polis yok" diyen depremzedelere çıkışmıştı:

"Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay’da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız."

'DÜNYANIN YARDIMINI TOPLUYORUZ, SENİ AŞIP KARDEŞLERİMİZE ULAŞTIRAMIYORUZ'

Kişisel Twitter hesabında verdiği mesajları "Sorun ne biliyor musun Erdoğan?" başlığı altında paylaşan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Memleketin tüm yetkileri senin elinde, dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz. Sorun sensin Erdoğan. Sen dehşet acılar yaşayan insanlara baktığında evladını, anneni, babanı, canları görmüyorsun. Onları birer oydan ibaret nesneler olarak görüyorsun. Sorun sensin Erdoğan.

'DÜŞ ARTIK BU HALKIN YAKASINDAN'

Sen sevmeyi, ağlamayı, sarılmayı, merhameti unuttun. Biz 85 milyon, seninle başka dünyaların insanlarıyız, insanlığı unuttun. Sorun sensin Erdoğan. Yasaklama, engelleme, hakaret, tehdit etme, küfretme. Çekil aradan. Biz kendi yaralarımızı sararız, sen gölge etme yeter. Allah rızası için düş artık bu halkın yakasından Erdoğan."

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak destek vermişti:

"Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir."

Ana muhalefet partisi liderinin bu süreçte sık sık başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar kanadı temsilcilerince hedef alındığını not düşelim.