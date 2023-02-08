Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Güçlü bir siyasi duruş

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP liderinin yaptığı, "Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. " açıklamasına destek verdi

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Güçlü bir siyasi duruş

GERÇEK GÜNDEM - 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Demirtaş, ""Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, dün gece Hatay'dan paylaştığı dört buçuk dakikalık videoda, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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