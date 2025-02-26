DEM Parti'den Üçüncü İmralı Başvurusu

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3. kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na resmi başvurusunu yaptı. Daha önceki İmralı ziyaretlerinde yer almayan ancak heyetin siyasi parti ziyaretlerine katılan Ahmet Türk'ün isminin de İmralı'ya yapılacak ziyaret için başvuran isimlerin arasında yer aldığı öğrenildi.

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DEM Parti'den Üçüncü İmralı Başvurusu

DEM Parti İmralı'da gerçekleşecek üçüncü ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurusunu yaptı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak üçüncü görüşme için başvurunun yapıldığını belirterek, görüşmenin bu hafta bitmeden gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Doğan, İmralı dönüşü, kamuoyuna kapsamlı bir açıklamanın yapılacağını da dile getirdi.

AÇIKLAMA HANGİ YÖNTEMLE YAPILACAK?

Ayşegül Doğan, terör örgütü lideri Öcalan’ın yapacağı açıklamanın görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını ve açıklamamın yaratacağı etkinin daha güçlü olacağını düşündüğünü ifade etti.

Doğan, açıklamanın hangi yöntemle yapılacağının İmralı’daki görüşmenin ardından netleşeceğini de belirtti.

AHMET TÜRK HEYETTE OLACAK MI?

Daha önceki iki İmralı ziyaretinde yer almayan ancak İmralı heyetinin siyasi partilerle yaptığı görüşmelere katılan Ahmet Türk’ün isminin ise İmralı’ya gitmek için başvuran isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Ancak Ayşegül Doğan, Ahmet Türk’ün heyette olup olmayacağını ise şu an için teyit edemediğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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DEM Parti İmralı Abdullah Öcalan
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