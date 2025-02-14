DEM Parti’den ‘Çözüm’ İçin Dört Madde

DEM Parti, 12 Şubat 2025’te Ankara’da Parti Meclisi’ni toplayarak Ortadoğu’daki çatışmaları, Suriye’de gelinen durumu ve yeni çözüm sürecine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunurken, bundan sonra izleyeceği yol haritasına dair yönelimlerini belirledi.

DEM Parti bu kapsamda ‘çözüm’ için dört maddeyle önerilerini paylaştı.

‘TECRİT POLİTİKALARINA SON VERİLMESİ’

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgür çalışma koşullarının sağlanmasını isterken, toplumun yaşanan sürece dair gelişmeleri doğrudan öğrenebilmesinin barışın sağlanabilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

‘DEMOKRATİK YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞME’

Yayımlanan sonuç metninde ikinci olarak Kürt halkının demokratik ve siyasi haklarının anayasal güvence altına alınmasının koşullarının sağlanmasının gerektiği belirtilirken, Türkiye’de demokratikleşme sürecinin önünü açacak çoğulcu ve katılımcı kapsamlı bir inşa sürecinin başlatılmasının elzem olduğu ifade edildi.

‘ORTAK VATANDA EŞİT YAŞAM’

Türkiye’de yaşayan herkesin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak ortak bir geleceği birlikte inşa etme hakkına sahip olduğu belirtilirken; Türkiye’de yaşan her türlü millet ve dinden hiç kimsenin ayrımcılığa uğramadan, anadilinde eğitim ve kültürel haklar başta olmak üzere tüm demokratik haklara sahip olması gerektiği belirtildi.

‘SAVAŞ YERİNE DİYALOG VE BARIŞ POLİTİKALARININ BENİMSENMESİ’

Son madde olarak ise Türkiye’nin Ortadoğu’da savaş yerine diyalog ve barış politikalarını benimsemesin gerektiği belirtilirken, bölgede yaşayan tüm halklara eşit ve barışçıl ilişkilere dayalı diplomasi geliştirerek başta Kürtler olmak üzere bölgede yaşayan halklarla ilişkilerin savaş temelinde değil demokratik müzakere çerçevesinde ele alınması gerektiği dile getirildi.