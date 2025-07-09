DEM Parti'den Açıklama, '11 Temmuz'da Süleymaniye'de Olacağız'

Terör örgütü PKK'nın Cuma günü silah bırakması beklenirken, DEM Parti cephesinden yeni bir açıklama geldi. DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Tanıklık etmek için Süleymaniye'de olacağız" dedi.

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DEM Parti'den Açıklama, '11 Temmuz'da Süleymaniye'de Olacağız'
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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, terör örgütü PKK’nın Cuma günü silah bırakması beklenirken, DEM Parti’den flaş bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün silah bırakmasına tanıklık etmek için Süleymaniye’de olacaklarını duyurdu. Doğan açıklamasında, “11 Temmuz’da bir grup PKK’lının silah bırakma töreninin tarihi anına tanıklık etmek için eş genel başkanlarımızla Süleymaniye’de (Irak) olacağız” ifadelerini kullandı.

Doğan, konuya ilişkin sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ancak biz hem orada ev sahipleri var. Yani Irak Kürdistan bölgesinde gerçekleşecek sonuçta bu adım orada atılacak. Bir grup PKK'linin katılımıyla gerçekleşecek bir somut adımı izlemeye ve o tarihi anda orada olmaya gideceğiz. Ancak orada içeriye dair bizim bir bilgimiz yok. Bu bilgi olsa olsa bu somut adımı gerçekleştirenler ve gerçekleştirmeye hazırlananlarda olabilir. Ancak Sayın Öcalan'dan ikinci bir görüntülü video bilgisi bizde yok. O yüzden bunu teyit edemiyorum"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a 'PKK'ya silah bıraktır' çağrısıyla' başlayan süreç yeni bir aşamaya geçmişti. Örgüt kendisini feshetme ve silah bırakma kararı alırken, silah bırakmanın ne zaman olacağı merak konusu oluyordu.

Son olarak, Öcalan'ın bir video mesajı daha paylaşılırken, söz konusu mesajda "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadeleri kullanılmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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