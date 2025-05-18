DEM Parti Heyetinden İmralı'ya Yeni Ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yaptı 'PKK'ya silah bıraktır' çağrısının ardından, terör örgütü lideri Öcalan'dan beklenen çağrı gelmişti. Bu çağrının ardından terör örgütü sözde ateşkes ilan etmişti.

PKK 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı ve geçen gün silah bırakma ve fesih kararını açıkladı. DEM Parti'den söz konusu fesih açıklamasından İmralı'ya ilk ziyaret için harekete geçildi.

DEM Parti heyetinin bugün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği bildirildi.

Partiden basına yapılan bildirimde heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın'ın yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi