DEM Parti eş genel başkanlarından yangın açıklaması: Müdahalede geç kalındı

Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanları tarafından "Yaşanan bu büyük felaketin sebebinin açığa çıkarılması için derhal gerekli incelemeler başlatılmalı, yangından etkilenen köylülerin zarar ve ziyan tespiti yapılarak karşılanmalıdır" açıklaması yapıldı.

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DEM Parti eş genel başkanlarından yangın açıklaması: Müdahalede geç kalındı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında dün saat 22.00 sıralarında çıkan ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin etkilendiği yangınla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

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Açıklamada “Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki kırsal bölgede dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangından etkilenen ve ölen yüzlerce canlı için üzüntülüyüz” ifadelerine yer verildi.

Yangının başladığı ilk andan itibaren başta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere çevre ilçe belediyelerinin yardımıyla yangına müdahale edildiği belirtilen açıklamada, yangın sonrası bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için de kriz masası kurulduğu aktarıldı. Yangından etkilenen canlılar için ise belediyeler bünyesinde veterinerlerin görevlendirildiği belirtildi.

'MÜDAHALEDE GEÇ KALINDI'

DBP Eş Genel Başkanları, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe örgütlerimiz ile kent dinamikleri anında bölgeye hareket etmiş, halkımızla birlikte yangına müdahale etmiş ve halkımızın acılarına ortak olmuştur” ifadelerine yer verilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Bundan sonraki süreçte de yurttaşların ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması konusunda belediyelerimiz üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bölgeden gelen ilk bilgiler devletin yangına müdahale etmede geciktiği yönündedir.

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Öte yandan Diyarbakır Valiliği’nin yangının ‘anız ve örtü’ yangını olduğu yönündeki açıklamalarına, bu felaketi bizatihi yaşayanlar ve köylüler itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu ifade etmiştir. Yaşanan bu büyük felaketin sebebinin açığa çıkarılması için derhal gerekli incelemeler başlatılmalı, yangından etkilenen köylülerin zarar ve ziyan tespiti yapılarak karşılanmalıdır. Bunun dışında tüm halkımızı bu yangında zarar gören yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Yangını konuştuğumuz şu saatlerde Ergani’de de büyük çaplı bir yangının çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Duruma hızlıca müdahale edilerek ivedilikle kontrol altına alınması temennimizdir. Yangından etkilenen halkımızı asla yalnız bırakmayacağız; acımızı beraber yaşayacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

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