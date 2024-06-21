Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında ipler gerildi: AKP'li belediye başkanı, MHP'lilere silah çekti

Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP arasındaki kavgada silahlar çekildi.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AKP’liler ile MHP’liler arasında çıkan tartışma devam ediyor.

Geçtiğimiz gün, seçim sonuçları nedeniyle ilçede iki parti arasında kavga çıktı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, kavganın ardından her iki partinin taraftarları karakola götürüldü. Olayı duyan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’un karakola gelmesiyle tartışma orada da sürdü.

Karakolda, Başkan Torun silahını çektiğinde, orada bulunan MHP’liler tabancayı elinden alıp şarjörünü çıkararak silahı yere attılar.

Bu olayın ardından MHP’liler, AKP’li belediye başkanından şikayetçi oldular. İskilip Cumhuriyet Savcılığı, Remzi Torun’un silahına el koydu.