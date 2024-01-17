Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın 'emekliler yılı' çıkışına cevap: Emeklilere Allah uzun ömür versin ama gömme yılı demektir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşlarına zam yapıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, yeni emekli maaşı için, "Sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı" dedi.

Ayrıca 2024 yılı için "Tüm bu artışların emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü "emekliler yılı" olarak ilan ediyoruz" demişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yaptığı zam oranı hakkında açıklamada bulundu.

Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuşan Davutoğlu şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Aman emekliler korksun. Allah muhafaza eylesin '2024 yılı emekliler yılı' denmişse, emeklilere Allah uzun ömür versin ama gömme yılı demektir. Neden? Mezarda emeklilik demektir" dedi. Hükümete seslenen Davutoğlu, “Gelişen her olay da muhalefeti mahkum etmek, muhalefeti kutuplaştırmak gibi sıradan, banal, süfli bir politika yerine doğru dürüst bir değerlendirme yapın.”

Kaynak: Gerçek Gündem