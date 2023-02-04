Davutoğlu: Erdoğan konuşurken çocukları televizyondan uzak tutun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aydın mitinginde; “Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eroğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından şu mesajla tepki gösterdi:

“‘Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sayın Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum.’ Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu; çünkü daha dün Erd