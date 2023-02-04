Davutoğlu: Erdoğan konuşurken çocukları televizyondan uzak tutun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet yönelik sözlerine “‘Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sayın Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu: Erdoğan konuşurken çocukları televizyondan uzak tutun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aydın mitinginde; “Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eroğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından şu mesajla tepki gösterdi:

“‘Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sayın Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum.’ Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu; çünkü daha dün Erd

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