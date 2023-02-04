Demirtaş seçmene seslendi: El ele verelim ve değişim düğmesine basalım

Seçim çalışmalarına Twitter'dan attığı tweetlerle destek veren Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmene seslendi.

Alım gücünün giderek düşmesine işaret eden Demirtaş "Bir avukat arkadaş anlattı. Geçenlerde çerezciye gitmiş, biraz çerez almış, 450 lira. Elleri titreyerek vermiş. Hemen yanında bir Bulgaristan vatandaşı, poşetler dolusu çereze tam 26 adet gıcır gıcır 200'lük sayıp vermiş. Komşumuza afiyet olsun, Edirne'yi güle güle gezsin" dedi.

Demirtaş şöyle devam etti:

"Bir yandan da çok zoruma gitti. Peki siz neden öyle çerez alamıyorsunuz? Alın terinizle ürettiğiniz fındığı, fıstığı, bademi gönlünüzce yiyemiyorsunuz. Böyle mi devam edecek? Böyle gitmemeli diyenler, bu gidişe isyan edenler! El ele verelim ve değişim düğmesine basalım."